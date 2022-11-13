К Суровикину будут вопросы, – Ступак рассказал, как в Кремле воспринимают бегство из Херсона

Российские оккупанты под давлением ВСУ вынужденно отступили из Херсона. Наши воины уже завершают освобождение правого берега Херсонщины, а россияне отступили на левый берег Днепра.

Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, теперь Суровикину нужно срочно показывать какие-то результаты на фронте.

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Суровикин перекладывает ответственность за побег из Херсона

Ступак считает, что Суровикин убедил Путина в том, что нужно выходить из Херсона. Так, Суровикин перекладывает с себя ответственность за то, что якобы не он сдал Херсон, а предшественники. Мол, именно они к этому привели, а он принял непопулярное неприятное решение.

И с этим деда убедили. То есть эта ответственность теперь лежит не на Суровикине, он, знаете, как ребенок чист,

– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

По его словам, Суровикин начинает газовать на Востоке Украины, в частности возле Бахмута. Россияне пытаются взять хотя бы что-нибудь, поскольку ему нужно срочно показывать результаты. Потому что с 8 октября, когда его назначили, у Суровикина вообще нет ни одной победы – есть сдача Херсона и перемещение по левому берегу Херсонщины.

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Какие вопросы будут к Суровикину

Ступак отметил, что, по имеющимся у него данным, назначение Суровикина командующим российскими войсками на войне в Украине лоббировали сотрудники ФСБ.

При условии, что у него будут победы, он может получить должность вместо Шойгу,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

По его словам, Шойгу же отправляют на менее важный пост, например, к Медведеву – он будет еще одним заместителем секретаря Совбеза России. То есть он не будет принимать уже активное участие в управлении этой "операцией".

Однако, добавил он, не складывается что-то у Сергея Суровикина, поэтому, вероятно, через месяц – полтора будут ставить вопрос об отсутствии у него хотя бы какой-то победы.

Освобождение Херсона: главное

11 ноября спецподразделения Вооруженных Сил Украины вошли в Херсон. Местные жители со слезами на глазах встретили украинских защитников на площади, скандируя "ВСУ".

Отступая на левый берег Днепра, российские оккупанты взорвали все мосты. В частности, захватчики разрушили Антоновский мост – главный переход через Днепр.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ не намерены прекращать освобождение нашей земли от российских захватчиков.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 12 ноября Силы обороны установили контроль над более 60 населенными пунктами Херсонщины. Полиция начала там стабилизационные мероприятия, как и в самом областном центре.