Оперативная неожиданность: в ISW раскрыли, почему Россия не была готова к наступлению ВСУ на Курщине

Уже более месяца ВСУ продолжают удерживать позиции в Курской области. Аналитики ISW отмечают, что Россия, вероятно, знала откуда Украина может пойти в наступление.

Впрочем, российское военное командование не приняло надлежащих мер для подготовки обороны, что позволило ВСУ воспользоваться ситуацией. Об этом в своем отчете сообщает ISW.

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Какой была ситуация в Курской области накануне наступления ВСУ

Российские власти были проинформированы о возможной угрозе украинского наступления в Курскую область за несколько месяцев до событий, но не приняли соответствующих мер для ее устранения.

Издание The Guardian, ссылаясь на документы российского правительства и военных, захваченных украинскими силами в Курской области, сообщила 20 сентября, что российские войска, размещенные в Курской области, неоднократно предупреждали военное руководство России о возможности наступления ВСУ, начиная с конца 2023 года.

Документы, с которыми ознакомилось издание, но которые не смогло самостоятельно проверить, свидетельствуют о том, что местное командование неоднократно приказывало проводить дополнительные учения для военных, которые служат в Курской области, строить дополнительные укрепления, подготовить окопы-приманки и военную технику в рамках подготовки к возможной украинской операции.

В одном из документов было указано, что на июнь 2024 года военные части, расположенные вдоль границы, были укомплектованы лишь на 60 – 70% и состояли преимущественно из плохо подготовленных резервистов.

Как Украине удалось прорвать границу в Курской области

В отчете отмечается, что эти документы подтверждают недавние выводы ISW, которые свидетельствуют о том, что украинские войска смогли достичь эффекта оперативной неожиданности во время вторжения в Курскую область, несмотря на предыдущие сообщения российских властей о возможности такого наступления.

Хотя российские войска, вероятно, знали о различных точках вдоль границы, в которых Украина могла бы осуществить наступление, украинские войска смогли использовать неопределенность относительно их оперативных намерений и возможностей, чтобы обеспечить оперативную внезапность,

– отметили аналитики.

В ISW рассказали, что ВСУ во время наступления испытывали новаторские методы, сочетающие наземные операции с использованием беспилотных систем. Впрочем, детали этих методов аналитики не раскрыли для сохранения оперативной безопасности Украины.

"Украинская операция в Курской области демонстрирует, что неожиданность все еще возможна даже на частично прозрачном поле боя, где противник может наблюдать концентрацию сил, но не может достоверно распознать оперативные намерения и возможности противника", – резюмировали в ISW.