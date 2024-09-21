Втім, російське військове командування не вжило належних заходів для підготовки оборони, що дозволило ЗСУ скористатися ситуацією. Про це у своєму звіті повідомляє ISW.

Дивіться також Чи оголосить Путін ще одну хвилю мобілізації в Росії: аналіз ISW

Якою була ситуація в Курській області напередодні наступу ЗСУ

Російська влада була поінформована про можливу загрозу українського наступу в Курську область за кілька місяців до подій, але не вжила відповідних заходів для її усунення.

Видання The Guardian, посилаючись на документи російського уряду і військових, захоплених українськими силами в Курській області, повідомила 20 вересня, що російські війська, розміщені в Курській області, неодноразово попереджали військове керівництво Росії про можливість наступу ЗСУ, починаючи з кінця 2023 року.

Документи, з якими ознайомилося видання, але які не змогло самостійно перевірити, свідчать про те, що місцеве командування неодноразово наказувало проводити додаткові навчання для військових, які служать у Курській області, будувати додаткові укріплення, підготувати окопи-приманки та військову техніку в рамках підготовки до можливої української операції.

В одному з документів було зазначено, що на червень 2024 року військові частини, розташовані вздовж кордону, були укомплектовані лише на 60 – 70% і складалися переважно з погано підготовлених резервістів.

Як Україні вдалося прорвати кордон в Курській області

У звіті зазначається, що ці документи підтверджують нещодавні висновки ISW, які свідчать про те, що українські війська змогли досягти ефекту оперативної несподіванки під час вторгнення в Курську область, попри попередні повідомлення російської влади про можливість такого наступу.

Хоча російські війська, ймовірно, знали про різні точки вздовж кордону, в яких Україна могла б здійснити наступ, українські війська змогли використати невизначеність щодо їхніх оперативних намірів і спроможностей, щоб забезпечити оперативну раптовість,

– зауважили аналітики.

В ISW розповіли, що ЗСУ під час наступу випробовували новаторські методи, що поєднують наземні операції з використанням безпілотних систем. Втім, деталі цих методів аналітики не розкрили для збереження оперативної безпеки України.

"Українська операція в Курській області демонструє, що несподіванка все ще можлива навіть на частково прозорому полі бою, де супротивник може спостерігати концентрацію сил, але не може достовірно розпізнати оперативні наміри і можливості противника", – резюмували в ISW.