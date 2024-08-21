Успехи ВСУ в Курской области вызывают тревогу среди сторонников Путина, – AP

Успешное наступление ВСУ в Курской области вызвало беспокойство среди сторонников российского диктатора Владимира Путина. Он 24 года работал над тем, чтобы представить себя как единственного гаранта безопасности и стабильности России.

В издании считают, что этот имидж, который тщательно создавался, потерял свою силу. На это повлияло начало вторжения в Украину, вооруженный мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и теракта в московском концертном зале "Крокус-Сити Холл".

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Как Курская операция повлияла на доверие к Путину

В то же время как государственное телевидение обеспечивает, по-прежнему, сильную поддержку Путина, несмотря на неудачи, например вторжение в Курск, сложнее оценить мнение его ключевого электората – российской элиты,

– заявляют журналисты.

Сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Найджел Гулд-Дэвис считает, что российские элиты находятся в состоянии "неудовлетворенного согласия", но боятся начать борьбу за лидерство из-за непредсказуемости ее результатов.

В то же время научный сотрудник и директор программы Евразии и России Центра Карнеги Юджин Румер говорит, что власть Путина "вряд ли ослабнет в результате этого унижения", поскольку все представители политической и военной элиты России являются "соучастниками его войны" и несут вместе с ним "ответственность за эту катастрофу".

В издании отметили, что с наращиванием наступления Украины на Курщине, у Кремля могут возникнуть проблемы из-за игнорирования многочисленных последствий украино-российской войны.

По мнению Гулд-Дэвис, ключевой вопрос в том, что произойдет, если российская элита придет к выводу, что войну "невозможно выиграть или что она никогда не закончится, пока Путин у власти".