В Херсонской области ВСУ подвинули линию фронта на 20 километров, растет угроза для Новой Каховки

Вооруженные силы Украины приступили к новому этапу наступательных действий в Херсонской области. В британской разведке сообщили, что наши защитники и защитницы сдвинули линию фронта на 20 километров.

Разведка Великобритании сообщает, что, продвигаясь на Юг, украинские подразделения продвинули линию фронта еще на 20 километров.

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Что сейчас происходит на Юге

Британская разведка сообщает, что ВСУ сейчас завоевывает восточный берег Ингульца и западный берег Днепра. Но по состоянию на данный момент ситуация на фронте еще не угрожает основным российским оборонным позициям оккупантов.

По тем направлениям, где ВСУ идет сейчас, российские войска обычно нарушают контакт и уходят. Российское командование, вероятно, будет видеть нарастающую угрозу в районе Новой Каховки как одну из наиболее актуальных проблем. Поврежденная переправа через Днепр в этом районе остается одним из немногих доступных для них путей пополнения сил.

Следующие действия россиян в Херсонской области предсказать трудно

Сейчас у оккупантов есть только 2 пути: отвести свои силы за Днепр и пытаться удержать левый берег Херсонщины, или просто защищаться.

Россия стоит перед дилеммой: отвод боевых сил за Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более надежной; но политическим императивом будет оставаться и защищаться,

– отметили в разведке.

Также в ведомстве сообщили, что Россия направила большинство своих воздушно-десантных войск со значительной нехваткой личного состава для защиты Херсона. Поэтому страна-агрессорка, очевидно, имеет немного дополнительных высококачественных сил быстрого развертывания для стабилизации фронта. Вероятно, Кремль развернет в этом секторе мобилизованные резервисты.

Заметим, что бои на Юге продолжаются тяжелые. Все же враг пытается противодействовать активному продвижению ВСУ. В течение 5 октября россияне попытались провести наступательные действия в направлении Любомировки . Вероятно, говорится о селе на Николаевщине, расположенном недалеко от Херсонской области. Впрочем, оккупанты были далеки от успеха и отступили с потерями.

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