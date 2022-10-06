Так, розвідка Великої Британії повідомляє, що, просуваючись на Південь, українські підрозділи просунули лінію фронту ще на 20 кілометрів.

До теми На Півдні окупанти відводять сили, зі Сватового до Новопскова вивезли 3 автобуси колаборантів

Що зараз відбувається на Півдні

Британська розвідка повідомляє, що ЗСУ зараз завойовує східний берег Інгульця та західний берег Дніпра. Але станом на зараз ситуація на фронті ще не загрожує основним російським оборонним позиціям окупантів.

По тих напрямках, де ЗСУ йде зараз, російські війська зазвичай порушують контакт і відходять. Російське командування, ймовірно, вбачатиме наростальну загрозу в районі Нової Каховки як одну з найбільш актуальних проблем. Пошкоджена переправа через Дніпро в цьому районі залишається одним із небагатьох доступних для них шляхів для поповнення сил.

Наступні дії росіян на Херсонщині передбачити важко

Наразі в окупантів є лише 2 шляхи: відвести свої сили за Дніпро та намагатися втримати лівий берег Херсонщини, або ж просто захищатися.

Росія стоїть перед дилемою: відведення бойових сил за Дніпро робить оборону решти Херсонської області більш надійною; але політичним імперативом буде залишатися і захищатися,

– зауважили у розвідці.

Також у відомстві повідомили, що Росія спрямувала більшість своїх повітрянодесантних військ з значною нестачею особового складу для захисту Херсона. Тож, вочевидь, країна-агресорка має небагато додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту. Ймовірно, Кремль розгорне у цьому секторі мобілізованих резервістів.

Зауважимо, що бої на Півдні тривають важкі. Все ж ворог намагається протидіяти активному просуванню ЗСУ. Впродовж 5 жовтня росіяни спробували провести наступальні дії у напрямку Любомирівки. Ймовірно, мовиться про село на Миколаївщині, розташоване неподалік Херсонської області. Втім, окупанти були далекі від успіху й відступили з втратами.

До теми – у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті: дивіться відео