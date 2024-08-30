Россияне планируют переправить группу из примерно ста наемников в Курскую область. Они прибыли в столицу африканского государства Уагадугу в мае для обеспечения безопасности главы хунты капитана Ибрагима Траоре.

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Российские военные будут привлечены для обороны Курщины

По данным издания, отъезд российских наемников из Африки связан с их переброской в Курскую область для защиты региона от наступления ВСУ, начавшегося 6 августа. Журналисты связались с командиром бригады Виктором Ермолаевым, который подтвердил информацию о выводе боевиков.

Важно! Как ранее отметил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, с 6 августа Украина взяла под свой контроль уже 1294 квадратных километров на территории Курской области.

В команде "Медведи" отрицают любые связи с минобороны России. Однако есть свидетельства о том, что некоторые высокопоставленные чиновники оборонного ведомства взаимодействовали с ними. Например, 5 апреля 2023 года Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны России, ответственный за военное присутствие Кремля в Африке, посетил лагерь в Перевальном, расположенном в оккупированном Крыму, чтобы выразить свою поддержку.

Военная хунта пришла к власти в Буркина-Фасо в 2020 году. После этого хунты в Мали, Нигере и Буркина-Фасо установили прочные оборонительные и дипломатические отношения с Россией. В результате переворотов в этих странах был создан Альянс государств Сахеля.