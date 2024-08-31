Киев не предупреждал НАТО, Столтенберг ответил, законна ли операция ВСУ в Курской области

Йенс Столтенгбер заявил, что Украина не проинформировала НАТО о планах Украины относительно Курской области. Также Альянс не играл в этой операции никакой роли.

В интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag генсек НАТО ответил, считает ли действия Украины законными.

Смотрите также Сбитие Польшей российских ракет и дронов не приведет к участию НАТО в войне, – Кулеба

Право на самооборону не заканчивается на границе

Столтенберг сказал, что операция Украины на Курщине является законной и подпадает под право Киева на самооборону.

Украина имеет право на самооборону. И согласно международному праву, это право не заканчивается на границе,

– сказал он.

При этом он отметил, что Украина рискует, наступая на территорию России, но все военные операции связаны с рисками. И все же Киев должен сам решать, как вести свою военную кампанию.

Президент Зеленский ясно дал понять, что операция направлена на создание буферной зоны для предотвращения дальнейших российских атак через границу. Как и все военные операции это связано с рисками. Но это решение Украины как защищать себя,

– заявил Столтенберг.

Он также отметил, что НАТО не было заранее проинформировано о планах Украины и не играло в них никакой роли.

Напомним, что 30 августа во время заседания ООН Великобритания и Франция поддержали удары Украины по территории России. Они также напомнили о 51 уставе ООН, который позволяет стране, которая обороняется, применять силу на территории агрессора.