В інтерв'ю німецькому тижневику Welt am Sonntag генсек НАТО відповів, чи вважає дії України законними.

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Право на самооборону не закінчується на кордоні

Столтенберг сказав, що операція України на Курщині є законною і підпадає під право Києва на самооборону.

Україна має право на самооборону. І згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні,

– сказав він.

При цьому він зазначив, що Україна ризикує, наступаючи на територію Росії, але всі військові операції пов'язані з ризиками. І все ж Київ має сам вирішувати, як вести свою військову кампанію.

Президент Зеленський ясно дав зрозуміти, що операція спрямована на створення буферної зони для запобігання подальшим російським атакам через кордон. Як і всі військові операції це пов'язано з ризиками. Але це рішення України як захищати себе,

– заявив Столтенберг.

Він також наголосив, що НАТО не було заздалегідь поінформовано про плани України й не відігравало в них жодної ролі.

Нагадаємо, що 30 серпня під час засідання ООН Велика Британія та Франція підтримали удари України по території Росії. Вони також нагадали про 51 статут ООН, який дозволяє країні, яка обороняється, застосовувати силу на території агресора.