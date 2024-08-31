Велика Британія та Франція заявили в ООН, що їх країни і надалі будуть підтримувати Україну у війні проти Росії. Зокрема, це стосується і надання військової допомоги.

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Що заявила Британія про удари по території Росії

Політичний координатор представництва Великої Британії при ООН Фергус Екерслі заявив, що Статут ООН дозволяє країні, яка обороняється від збройної агресії, застосовувати силу на території противника, за умови дотримання міжнародного права.

Прямі удари по цивільній інфраструктурі – це воєнний злочин. Відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право на самозахист від нападів Росії. Це не позбавляє її права проєктувати силу на територію Росії, якщо ці дії відповідають міжнародному праву,

– сказав Екерслі.

Він підкреслив, що Росія продовжує ескалацію, посилюючи удари по цивільному населенню України, оскільки вважає, що Київ не спробує усунути джерело загрози.

Представник Британії заявив, що його країна "продовжить забезпечувати Україну можливостями, необхідними їй для захисту свого народу", попри погрози з боку Кремля.

Яка позиція Франції щодо ударів по території Росії

Під час засідання Ради безпеки ООН 30 серпня представник Франції Ніколя де Рів’єр досить різко відреагував на скаргу російських "дипломатів" стосовно постачання зброї Україні.

Росія заявила, що подальше постачання зброї Києву нібито "призведе до ескалації в Україні". На що представник Франції відповів, що у Кремля є всі можливості, аби уникнути цього сценарію. Все, що їй потрібно – припинити свою агресію та вийти з України.

Росія хоче змусити нас повірити, що підтримка України сприяє ескалації. Це нікого не обманює. Підтримка міжнародної спільноти дратує Росію, бо це заважає її схемам. Очевидно, Росія розуміє лише баланс сил,

– наголосив Ніколя де Рів’єр.

Він зауважив, що Франція "розуміє потребу України" і продовжить надавати їй всю необхідну військову підтримку. Інші країни-партнери також повинні дозволити Україні завдавати удари по військових об'єктах на території Росії.

"Українці повинні мати змогу відповідати на удари по своїх об’єктах. Україна повинна мати можливість нейтралізувати військові об’єкти, безпосередньо залучені до ударів по неї. Це реалізація Україною свого права на самооборону, і воно не обмежується територією України", – підкреслив французький дипломат.

Щодо скарги Росії на постачання зброї Україні, французький представник нагадав, що сама країна-агресор отримує озброєння, балістичні ракети та боєприпаси від Північної Кореї та Ірану. При цьому, на відміну від України, Росія отримує цю допомогу в порушення резолюцій та санкцій ООН.