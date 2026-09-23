Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, украинские войска проводят успешные контратаки под Лиманом и не только.

Какова ситуация на различных направлениях фронта?

Сумское направление

Оккупанты продолжают проводить инфильтрационные операции для создания так называемой "буферной зоны" на севере Сумской области.

Пресс-секретарь группировки Объединенных сил ВСУ полковник Виктор Трегубов 20 сентября сообщил, что российские войска удерживают позиции на узком участке территории вблизи границы в Сумской области, в частности возле Грабовского (на юго-восток от Сум).

Россияне провели инфильтрацию на востоку от Большого Прикола / Карта ISW

Север Харьковской области

22 сентября источник, освещающий действия российской группировки войск "Север", заявил, что российские пехотные группы проникли в Васильевку и Благодатное (оба населенных пункта расположены на северо-восток от Харькова).

По его данным, российские войска пытаются продвинуться дальше в этом районе.

Купянское направление

Виктор Трегубов 22 сентября сообщил, что российские военные, уже находящиеся в Купянске, испытывают проблемы со снабжением из-за украинских контратак на российские позиции на западном берегу Оскола между Дворичной (на север от Купянска) и Купянском.

Трегубов также отметил, что активность украинских дронов к северу от Купянска ограничивает возможности российских войск проникать в город через Голубовку (непосредственно на север от Купянска). По его словам, это единственный маршрут, по которому российские военные могут добраться до Купянска.

В то же время российские войска пытаются продвигаться со стороны Песчаного (на юго-восток от Купянска).

22 сентября источник, освещающий деятельность российской группировки войск "Север", заявил, что российские войска удерживают позиции на северной окраине Купянска лишь частично и преимущественно проникают в город через газопровод.

По данным этого источника, в Купянске находится чуть менее 150 российских военнослужащих.

Оно также утверждает, что российским войскам практически невозможно проводить инфильтрацию непосредственно в пределах города, а украинские силы, как правило, уничтожают или вытесняют проникающих туда российских военных.

Лиманское направление

Российский военный блогер, связанный с Кремлем, а также источник, освещающий деятельность российской группировки войск "Запад", заявили, что украинские силы продолжают контратаки в направлении Ямполя на юго-восток от Лимана) и реки Жеребец.

По данным источника, российское командование перебрасывает дополнительные резервы на Лиманское направление, чтобы стабилизировать ситуацию и удерживать оборонительные позиции вдоль реки Жеребец.

Между тем украинские военные продолжают раскрывать детали тактики ВСУ в ходе операции "Вивальди".

Офицер штаба украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, 22 сентября сообщил, что украинским военным удалось скрытно накопить силы, нанести значительные огневые поражения российским позициям и нанести удары по местам запуска российских дронов перед контратаками, в ходе которых были освобождены Дробишево (на северо-запад от Лимана) и Дерилово (на север от Дробишева).

Офицер отметил, что украинские военные рассчитывали время ударов по российским позициям таким образом, чтобы украинская пехота могла незаметно занять выгодные позиции перед последующими контратаками.

Напомним, что в ходе операции "Вивальди" украинские силы освободили не менее 125 квадратных километров территории к северу от Лимана.

Также ВСУ продемонстрировали новые тактические подходы, которые позволили частично отойти от позиционной войны и в ограниченном объеме вернуться к механизированным маневрам на тактическом уровне.

Славянское направление

Российские войска продолжали наступательные действия на восток и юго-восток от Славянска вблизи Рай-Александровки, а также в направлении Николаевки и Федоровки Второй 21 и 22 сентября, однако не продвинулись.

22 сентября российский военный блогер заявил, что российские войска провели атаку на восток от Краматорска в направлении Малиновки и Васильевской Пустоши.

Константиновское направление

Российские военные блогеры заявили, что оккупанты сосредотачивают наступательные действия в направлении Алексеево-Дружковки – через Константиновку и вдоль реки Кривой Торец, протекающей через Дружковку, Алексеево-Дружковку и Константиновку.

Эти заявления могут свидетельствовать о том, что враг пытается проникнуть в направлении Алексеево-Дружковки, не закрепив предварительно свои позиции в северной и северо-западной частях Константиновки.

22 сентября один из российских военных блогеров заявил, что количественное превосходство украинских сил по дронам вблизи Алексеево-Дружковки не позволяет российским войскам закрепиться в этом районе.

Добропольское направление

Начальник штаба украинского батальона, действующего на Добропольском направлении, 22 сентября сообщил, что российские войска могут использовать туманную осеннюю погоду для переброски бронетехники и проведения механизированных штурмов.

В то же время в настоящее время российские военные продолжают преимущественно применять тактику инфильтрации.

Минобороны России заявило, что российские войска якобы окружили Доброполье, однако это утверждение не соответствует действительности.

Оккупанты лгут об окружении Доброполья / Карта ISW

Гуляйпольское направление

Украинские силы используют дроны и артиллерию для нанесения ударов по российским операторам БПЛА и логистическим маршрутам оккупантов.

Эти удары затрудняют переброску российскими войсками тяжелой техники и боеприпасов на Ореховское направление.

Ореховское направление

Силы обороны недавно продвинулись или удержали свои позиции на западе Запорожской области.

Согласно геолокализованным кадрам от 21 сентября, российские войска нанесли удар по украинской позиции в восточной части Орехова – районе, где оккупанты ранее заявляли о своем присутствии.

22 сентября российский военный блогер заявил, что украинские силы закрепились на нескольких лесополосах на юг от Лукьяновского (на запад от Орехова и на юго-восток от Запорожья).

По его словам, российские войска пытаются продвигаться к Лукьяновскому с юго-запада.

Силы обороны продвинулись на Ореховском направлении / Карта ISW