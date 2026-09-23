Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, українські війська проводять успішні контратаки під Лиманом і не тільки.

Яка ситуація на різних напрямках фронту?

Сумський напрямок

Окупанти продовжують проводити інфільтраційні операції для створення так званої "буферної зони" на півночі Сумської області.

Речник угруповання Об'єднаних сил ЗСУ полковник Віктор Трегубов 20 вересня повідомив, що російські війська утримують позиції на вузькій ділянці території поблизу кордону в Сумській області, зокрема біля Грабовського (на південний схід від Сум).

Росіяни провели інфільтрацію на схід від Великого Приколу / Карта ISW

Північ Харківської області

22 вересня джерело, яке висвітлює дії російського угруповання військ "Північ", заявило, що російські піхотні групи проникли у Василівку та Благодатне (обидва населені пункти розташовані на північний схід від Харкова).

За його даними, російські війська намагаються просунутися далі в цьому районі.

Куп'янський напрямок

Віктор Трегубов 22 вересня повідомив, що російські військові, які вже перебувають у Куп'янську, мають проблеми з постачанням через українські контратаки на російські позиції на західному березі Осколу між Дворічною (на північ від Куп'янська) та Куп'янськом.

Трегубов також зазначив, що активність українських дронів на північ від Куп'янська обмежує можливості російських військ проникати до міста через Голубівку (безпосередньо на північ від Куп'янська). За його словами, це єдиний маршрут, яким російські військові можуть дістатися Куп'янська.

Водночас російські війська намагаються просуватися з боку Піщаного (на південний схід від Куп'янська).

22 вересня джерело, яке висвітлює діяльність російського угруповання військ "Північ", заявило, що російські війська утримують позиції на північній околиці Куп'янська лише частково та переважно проникають у місто через газопровід.

За даними цього джерела, у Куп'янську перебуває трохи менше ніж 150 російських військовослужбовців.

Воно також стверджує, що російським військам майже неможливо проводити інфільтрацію безпосередньо в межах міста, а українські сили зазвичай знищують або витісняють російських військових, які туди проникають.

Лиманський напрямок

Російський військовий блогер, пов'язаний із Кремлем, а також джерело, яке висвітлює діяльність російського угруповання військ "Захід", заявили, що українські сили продовжують контратаки у напрямку Ямполя (на південний схід від Лимана) та річки Жеребець.

За даними джерела, російське командування перекидає додаткові резерви на Лиманський напрямок, щоб стабілізувати ситуацію та утримувати оборонні позиції вздовж річки Жеребець.

Тим часом українські військові продовжують розкривати деталі тактики ЗСУ під час операції "Вівальді".

Офіцер штабу української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, 22 вересня повідомив, що українським військовим вдалося приховано накопичити сили, завдати значних вогневих уражень російських позицій і вдарити по місцях запуску російських дронів перед контратаками, під час яких були звільнені Дробишеве (на північний захід від Лимана) та Дерилове (на північ від Дробишевого).

Офіцер зазначив, що українські військові розраховували час ударів по російських позиціях так, щоб українська піхота могла непомітно зайняти вигідні позиції перед подальшими контратаками.

Нагадаємо, що під час операції "Вівальді" українські сили звільнили щонайменше 125 квадратних кілометрів території на північ від Лимана.

Також ЗСУ продемонстрували нові тактичні підходи, які дозволили частково відійти від позиційної війни та обмежено повернути механізоване маневрування на тактичному рівні.

Слов'янський напрямок

Російські війська продовжували наступальні дії на схід і південний схід від Слов'янська поблизу Рай-Олександрівки, а також у напрямку Миколаївки та Федорівки Другої 21 і 22 вересня, однак не просунулися.

22 вересня російський військовий блогер заявив, що російські війська атакували на схід від Краматорська у напрямку Малинівки та Василівської Пустоші.

Костянтинівський напрямок

Російські військові блогери заявили, що окупанти зосереджують наступальні дії у напрямку Олексієво-Дружківки – через Костянтинівку та вздовж річки Кривий Торець, яка протікає через Дружківку, Олексієво-Дружківку та Костянтинівку.

Ці заяви можуть свідчити про те, що ворог намагається проникнути в напрямку Олексієво-Дружківки, не закріпивши попередньо свої позиції в північній та північно-західній частинах Костянтинівки.

22 вересня один із російських військових блогерів заявив, що кількісна перевага українських сил у дронах поблизу Олексієво-Дружківки не дозволяє російським військам закріпитися в цьому районі..

Добропільський напрямок

Начальник штабу українського батальйону, який діє на Добропільському напрямку, 22 вересня повідомив, що російські війська можуть використати туманну осінню погоду для перекидання бронетехніки та проведення механізованих штурмів.

Водночас наразі російські військові продовжують переважно застосовувати тактику інфільтрації.

Міноборони Росії заявило, що російські війська нібито оточили Добропілля, однак це твердження не відповідає дійсності.

Окупанти брешуть про оточення Добропілля / Карта ISW

Гуляйпільський напрямок

Українські сили використовують дрони та артилерією для ударів по російських операторах БпЛА і логістичних маршрутах окупантів.

Ці удари ускладнюють перекидання російськими військами важкої техніки та боєприпасів на Оріхівський напрямок.

Оріхівський напрямок

Сили оборони нещодавно просунулися або утримали свої позиції на заході Запорізької області.

Згідно з геолокованими кадрами за 21 вересня, російські війська завдали удару по українській позиції у східній частині Оріхова – районі, де окупанти раніше заявляли про свою присутність.

22 вересня російський військовий блогер заявив, що українські сили закріпилися на кількох лісосмугах на південь від Лук'янівського (на захід від Оріхова та південний схід від Запоріжжя).

За його словами, російські війська намагаються просуватися до Лук'янівського з південного заходу.

Сили оборони просунулися на Оріхівському напрямку / Карта ISW