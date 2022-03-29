Следующее заседание Рады может состояться в конце недели, – Корниенко

Пленарное заседание Верховной Рады предположительно состоится ближе к концу этой недели. В настоящее время из соображений безопасности работу парламента не транслируют вживую.

Об этом сообщил первый заместитель спикера парламента Александр Корниенко. Он заверил, что нардепы работают в усиленном режиме.

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Из соображений безопасности заседание не освещают

Сейчас, к сожалению, из соображений безопасности нельзя освещать все, но мы в режиме фактически постоянно действующего согласительного совета рассматриваем перечень законов, которые нам дает Кабмин, которые предоставляют народные депутаты,

– добавил Александр Корниенко.

Вицеспикер подчеркнул, что с начала войны Верховная Рада приняла около 40 законов. В общем, отметил Корниенко, работа стала лучше из-за сплоченности всех политических сил.

Ряд законов был принят в первом чтении

По словам Корниенко, есть ряд законов, которые проголосовали в первом чтении, так что еще неделя нужна на сбор правок и их проработка.

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