Враг активизировал Су-35 на Юге: Гуменюк объяснила, с чем это связано

За минувшие сутки враг увеличил использование своей авиации на Юге, в частности, поднимал в небо Су-35. Вражеский истребитель атаковал Херсонский район управляемыми авиационными бомбами.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Атака была ориентирована на сельскохозяйственные угодья.

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Оккупанты давят на мирное население

Гуменюк объяснила, что такими действиями враг пытается разрушить наши перспективы. Всем известно, что Херсонщина – аграрный регион, где основная деятельность – полевые работы. То есть таким образом враг пытается давить на местное население.

К счастью, от авиаудара никто не пострадал среди населения.

Однако за прошедшие сутки захватчики из артиллерии били по населенным пунктам Херсонской области, которые расположены непосредственно на побережье. Там один человек погиб, еще один – получил ранения.

Враг сменил тактику

По словам Гуменюк, изменение тактики россиян основано на том, что с помощью Су-35 враг атакует прифронтовые территории с большого расстояния. Таким образом, россияне сохраняют свои истребители, не подпуская к нашей ПВО.

ИстребительСу-35 – модернизация советского Су-27, созданного в 70-х годах как ответ на американский F-15. В Су-35 пристроили новый двигатель и заменили электронику. Один такой истребитель стоит 50 миллионов долларов.

Использовать авиабомбы против мирного населения – это способ, который взяли за основу террористы,

– говорит Гуменюк.

Она также добавила, что россияне бесятся из-за того, что огневой контроль Кинбурнской косы приносит немалые результаты. Оккупантам на этом участке все труднее найти огневые позиции, чтобы атаковать гражданское население, поэтому они делают это с неба.

"Однако с этим мы будем бороться, ведь когда враг выискивает новую тактику, мы всегда готовим противодействие", – подчеркнула руководитель пресс-центра.

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