Враг активизировал Су-35 на Юге: Гуменюк объяснила, с чем это связано
За минувшие сутки враг увеличил использование своей авиации на Юге, в частности, поднимал в небо Су-35. Вражеский истребитель атаковал Херсонский район управляемыми авиационными бомбами.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Атака была ориентирована на сельскохозяйственные угодья.
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Оккупанты давят на мирное население
Гуменюк объяснила, что такими действиями враг пытается разрушить наши перспективы. Всем известно, что Херсонщина – аграрный регион, где основная деятельность – полевые работы. То есть таким образом враг пытается давить на местное население.
К счастью, от авиаудара никто не пострадал среди населения.
Однако за прошедшие сутки захватчики из артиллерии били по населенным пунктам Херсонской области, которые расположены непосредственно на побережье. Там один человек погиб, еще один – получил ранения.
Враг сменил тактику
По словам Гуменюк, изменение тактики россиян основано на том, что с помощью Су-35 враг атакует прифронтовые территории с большого расстояния. Таким образом, россияне сохраняют свои истребители, не подпуская к нашей ПВО.
Использовать авиабомбы против мирного населения – это способ, который взяли за основу террористы,
– говорит Гуменюк.
Она также добавила, что россияне бесятся из-за того, что огневой контроль Кинбурнской косы приносит немалые результаты. Оккупантам на этом участке все труднее найти огневые позиции, чтобы атаковать гражданское население, поэтому они делают это с неба.
"Однако с этим мы будем бороться, ведь когда враг выискивает новую тактику, мы всегда готовим противодействие", – подчеркнула руководитель пресс-центра.
Хорошие новости из Кинбурнской косы
- Недавно стало известно, что Силы обороны взяли под огневой контроль Кинбурнскую косу. Наши воины наносят по вражеским позициям систематические удары, поэтому оккупанты уже чувствуют снарядный "голод" на этой территории.
- Российская армия уже не имеет возможности пополнять свои резервы. Следовательно, количество обстрелов населенных пунктов Николаевщины уменьшилось.
- Гуменюк добавила, что Силы обороны пытаются брать под контроль не только части самого полуострова, но и сообщение с материком, где враг использует эти маршруты для подтягивания боеприпасов и вооружения.
- Руководитель также рассказала, что после отработки ВСУ западная часть Кинбурнской косы пока достаточно безлюдна. В то же время ближе к материковой части Украины оккупанты "еще прячутся за местным населением".