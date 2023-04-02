Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Атака була спрямована на сільськогосподарські угіддя.
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Окупанти тиснуть на мирне населення
Гуменюк пояснила, що такими діями ворог намагається зруйнувати наші перспективи. Усім відомо, що Херсонщина – аграрний регіон, де основна діяльність – польові роботи. Тобто таким чином ворог намагається тиснути на місцеве населення.
На щастя, від авіаудару ніхто не постраждав серед населення.
Однак минулої доби загарбники з артилерії гатили по населених пунктах Херсонської області, які розташовані безпосередньо на узбережжі. Там одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.
Ворог змінив тактику
За словами Гуменюк, зміна тактики росіян основана на тому, що з допомогою Су-35 ворог атакує прифронтові території з великої відстані. Таким чином росіяни зберігають свої винищувачі, не підпускаючи до нашої ППО.
Використовувати авіабомби проти мирного населення – це спосіб, який взяли за основу терористи,
– каже Гуменюк.
Вона також додала, що росіяни бісяться тим, що вогневий контроль Кінбурнської коси приносить чималі результати. Окупантам на цій ділянці все важче знайти вогневі позиції, щоб атакувати цивільне населення, тому вони роблять це з неба.
"Однак і з цим ми будемо боротись, адже коли ворог вишукує нову тактику, ми завжди готуємо протидію", – підкреслила керівниця пресцентру.
Гарні новини з Кінбурнської коси
- Нещодавно стало відомо, що Сили оборони взяли під вогневий контроль Кінбурнську косу. Наші воїни завдають по ворожих позиціях систематичні удари, тому окупанти вже відчувають снарядний "голод" на цій території.
- Російська армія вже не має змоги поповнювати свої резерви. Відтак, кількість обстрілів населених пунктів Миколаївщини зменшилась.
- Гуменюк додала, що Сили оборони намагаються брати під контроль не тільки частини самого півострова, а й сполучення з материком — там, де ворог використовує ці маршрути для підтягування боєприпасів і озброєння.
- Керівниця також розповіла, що після відпрацювання ЗСУ західна частина Кінбурнської коси наразі досить безлюдна. Водночас ближче до материкової частини України окупанти "ще ховаються за місцевим населенням".