Суд не избрал меру пресечения главе НСЗУ Наталии Гусак

Главе Национальной службы здоровья Украины Наталии Гусак не избрали меру пресечения. Ее подозревают в служебной халатности, что привело к растрате крупной суммы.

Наталья Гусак стала главой НЗСУ в ноябре 2021 года. Она стала победительницей конкурса на соответствующую должность – ее избрали эксперты и лично министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Решения относительно Гусь

Печерский районный суд Киева не смог избрать меру пресечения главе Национальной службы здоровья Украины Наталье Гусак. Ее подозревают в служебной халатности, что привело к растрате более 2 миллионов гривен.

По данным следствия, в апреле 2022 года по заказу Нацслужбы здоровье одно госпредприятие проводило администрирование центральной базы данных электронной системы здравоохранения. Сообщается, что Наталья Гусак надлежащим образом не проверила предоставленную информацию о выполненных работах, из-за чего структура заплатила за услуги, которые фактически не получила.

Прокурор просил избрать для нее меру пресечения в виде личного обязательства, поскольку это никак не повлияет на исполнение обязанностей главы НСЗУ. Однако адвокаты главы отрицали, ведь оно предполагает не отлучаться из города без разрешения следователя, а также требует сдать загранпаспорт.

Реакция главы Нацслужбы здоровья

Сама Наталья Гусак отвергает обвинения и утверждает, что правоохранители не до конца исследовали документы. Также она сомневается в объективности следствия.

Я знаю, что я подписывала и делала это ответственно. Я понимаю, что это только начало. Если с этим делом происходит столько некорректностей, то все больше вопросов к его объективности. Просто хочу думать, что это непрофессионализм в определенных моментах, нежелание доучить что-то,

– сообщила она в комментарии.

Ранее глава писала, что ее постоянно проверяют и убеждала, что подобные проблемы инициированы "теми, кому НСЗУ мешает".

Другие дело о служебной халатности

В начале вторжения оккупанты уничтожили украинский самолет Ан-225 "Мрия" на аэродроме "Антонов" в Гостомеле. Бывшего генерального директора ГП "Антонов" судят по служебной халатности. Соответствующее подозрение ему объявили весной 2023 года.

Ущерб государству оценивают в 8,5 миллиарда гривен. По данным правоохранителей, в период января – февраля 2022 должностные лица прямо запретили украинским военным возводить оборонные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме.

Максимальное наказание по делу – до 5 лет лишения свободы. Также должностное лицо может ограничиться штрафом или запретом занимать государственные должности.