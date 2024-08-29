В Киеве попрощались с павшей военной и активисткой Натальей "Иранкой" Кузнецовой

В Киеве 29 августа состоялось прощание с украинской военной и активисткой "Правого сектора" Натальей Кузнецовой, с позывным "Иранка". В последний путь павшую защитницу провели в Михайловском Златоверхом соборе.

О гибели "Иранки" на фронте стало известно днем ранее, 28 августа. До этого под Бахмутом также пал и муж военной.

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Каким было прощание с "Иранкой" в Киеве

Украинский фотограф Ян Доброносов выложил в сеть кадры с прощания с украинской военной в Михайловском соборе в Киеве. Провести в последний путь защитницу пришли ее родные, друзья, побратимы, а также другие неравнодушные граждане.

Как "Иранку" провели в последний путь / Фото из фейсбука Яна Доброносова

Во время того, как гроб с Натальей Кузнецовой выносили из собора, люди стали на колени, чтобы отдать последнюю дань героизму и несокрушимости украинской защитницы. Даже те, кто не был на церемонии прощания с "Иранкой" также стали на колени, чтобы выразить свое уважение патриотизму и доблести военной.

Люди стали на колени, чтобы отдать дань героизму Натальи Кузнецовой / Фото из фейсбука Яна Доброносова

Наталья Кузнецова погибла 26 августа 2024 года. На момент смерти военной был всего 31 год.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей военной Натальи "Иранки" Кузнецовой.

К слову, Наталья Кузнецова пошла служить в ряды 3-го отдельного стрелкового батальона 67 ОМБр в мае 2022 года, покинув гражданскую службу. "Иранка" также была известна, как руководительница Черниговского отделения "Правого сектора".