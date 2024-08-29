Про загибель "Іранки" на фронті стало відомо днем раніше, 28 серпня. До цього під Бахмутом також поліг і чоловік військової.

До теми "Сім'я патріотів на небі": загинула українська військова Наталя "Іранка" Кузнєцова

Яким було прощання з "Іранкою" у Києві

Український фотограф Ян Доброносов виклав у мережу кадри з прощання з українською військовою у Михайлівському соборі у Києві. Провести в останню путь захисницю прийшли її рідні, друзі, побратими, а також інші небайдужі громадяни.

Як "Іранку" провели в останню путь / Фото з фейсбуку Яна Доброносова

Під час того, як труну з Наталією Кузнєцовою виносили із собору, люди стали навколішки, щоб віддати останню шану героїзму та незламності української захисниці. Навіть ті, хто не був на церемонії прощання з "Іранкою" також стали навколішки, щоб висловити свою повагу патріотизму та звитязі військової.

Люди стали навколішки, щоб віддати шану героїзму Наталії Кузнєцової / Фото з фейсбуку Яна Доброносова

Наталія Кузнєцова загинула 26 серпня 2024 року. На момент смерті військовій був лише 31 рік.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої військової Наталії "Іранки" Кузнєцової.

До слова, Наталія Кузнєцова пішла служити у лави 3-го окремого стрілецького батальйону 67 ОМБр у травні 2022 року, покинувши цивільну службу. "Іранка" також була відома, як очільниця Чернігівського відділення "Правого сектору".