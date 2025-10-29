Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Медузу".

Как сейчас зовут Поклонскую?

Бывшая "прокурор Крыма" возмущена, ведь в сеть просочились ее личные данные. Несмотря на то, что ее телеграм-канал до сих пор называется "Наталья Поклонская", сейчас пропагандистку зовут Радведа.

Об этом рассказал один из Z-блогеров в своем телеграм-канале. Игорь Егоров ранее не раз иронично проходился по Поклонской, в частности, в августе выложил ее ролик со скандальными заявлениями.

Воевать с НАТО может наследник Путина. Но есть альтернатива. Руны мне говорят, что после Путина, Перуна, над Россией будет или свет Белобога, или тень Чернобога. Это мир или война? Выбор за громовержцем,

– говорит Поклонская.

Поклонская назвала Путина Перуном: смотрите видео

На днях блогеру поступил иск от Поклонской из-за этой публикации. Женщина заявляет, что ролик был фейковым, его создал искусственный интеллект. Но Егоров обратил внимание, что имя истца – Радведа Поклонская, а не Наталья. И рассказал об этом в телеграм-канале.



Тот самый иск / Фото из телеграм-канала Игоря Егорова

Эту историю уже в эфире российского телевидения, на программе у Соловьева, пересказал Z-блогер Сергей Мардан (Ключенков).

Поклонская обрушилась на Мардана с критикой. Обоих блогеров она упрекала, мол, почему же с ней не связались, не спросили, действительно ли она назвала Путина Перуном. А в следующем посте объяснила: действительно подала иск из-за распространения ложного видео.

Она намекнула, что Мардан работает в интересах Украины, ведь "радикальные украинские блогеры, как шакалы, подхватывают и умножают вываленную им информационную сенсацию".

Смену имени Поклонская объяснила так:

В отношении меня с 2014 года совершен ряд покушений, в связи с чем, как любой нормальный человек, который хочет защитить свою жизнь и близких, я принимаю специальные меры. Персональные данные, включающие место жительства, фамилия, имя, отчество, в рамках подобных мероприятий могут быть изменены. Их распространение несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье.

В конце она добавила, что будет считать Мардана лично ответственным за любые негативные действия в отношении нее и ее близких и причастным к таким действиям.



Как выглядит Наталья Поклонская сейчас – один из образов на фотосессии / Фото из ее телеграм-канала

Чем сейчас занимается Поклонская?

Пропагандистка стала "прокурором Крыма" после его аннексии Россией в 2014 году. В 2016 – 2021 годах была депутатом седьмого созыва Госдумы. В июне 2022 года ее назначили советником генпрокурора России.

Таким образом, она выпала из украинского информационного пространства. Но продолжает антиукраинскую деятельность. Например, в сентябре поздравляла детей "той луганской школы, в которую ходила сама".

Скорее всего, выбор имени неслучаен. В октябре 2025-го Поклонская заявила, что не исповедует христианство, и призвала изучать, "как жили наши предки".

Меня удивляет, когда Русская православная церковь в XXI веке продолжает так болезненно реагировать на поздравления с древними праздниками, которые существовали задолго до прихода христианства. Это кажется мне проявлением какой-то необоснованной ревности или страха потерять власть над сознанием людей,

– написала она тогда.

И въедливо добавила: язычникам не нужны "золотые храмы, бриллиантовые иконы и посредники".

Интересно, что весной 2022 года Поклонская выступила против использования буквы Z как российского символа полномасштабного вторжения. Она даже писала, что против вооруженной агрессии против Украины. Из-за этих заявлений некоторые из россиян призвал расправиться с ней.