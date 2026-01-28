Была профессионалом своего дела: в результате удара по Одессе погибла Наталья Прокопец
Во вторник, 27 января, Россия атаковала Одесскую область более 50 ударными беспилотниками. В результате вражеского обстрела оборвалась жизнь Натальи Евгеньевны Прокопец, работницы горсовета.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Что известно о Наталье Прокопец?
Из-за российского массированного обстрела Одессы 27 января 2026 года погибла 52-летняя Наталья Евгеньевна Прокопец. Она занимала должность начальника отдела кадрового обеспечения Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета.
По словам коллег, Наталья была высококвалифицированным специалистом. Она посвятила много лет своей жизни службе в органах местного самоуправления города Одессы.
Коллектив Департамента, Одесский городской совет и его исполнительные органы выражают искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и ценил Наталью.
Она останется в наших сердцах как чуткий человек и прекрасная женщина, профессионал своего дела,
– добавили в Департаменте.
Что известно об атаке на Одесскую область 27 января?
Более 50 вражеских ударных беспилотников атаковали Одесскую область. На местах попаданий или падений обломков были зафиксированы масштабные пожары.
В результате обстрела пострадали учебные заведения – "Ясли-сад" №14 и Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры. В помещениях выбило окна и межкомнатные двери, повреждены отдельные классы.
Количество погибших из-за ночной атаки возросло до трех человек. В общем – 25 пострадавших. 12 человек госпитализированы, среди них 2 ребенка.