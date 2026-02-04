Кандидатка в судьи "забыла" о поездках в Россию и купила два авто за 2,4 тысячи долларов

Во вторник, 3 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей провела собеседования с кандидатами на должности судей апелляционных общих судов. Среди участников была адвокат Наталья Родригес из Кривого Рога, которая ранее работала директором местного центра бесплатной правовой помощи.

Об этом стало известно во время заседания в составе коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Как объяснила кандидат свои поездки в Россию и авто с меньшей стоимостью?

Во время собеседования комиссия отметила успешное выполнение кандидатом письменных тестов и практического задания, однако возникли серьезные вопросы относительно ее добродетели.

В частности, Родригес приобрела два автомобиля за сумму, что значительно ниже рыночной: Skoda Oktavia 2008 года за 730 долларов и Porsche Cayenne 2008 года за 1 660 долларов. На вопрос комиссии она объяснила, что продавцы снизили цену, а она действовала как рядовой гражданин и не намеревалась скрывать сумму.

Также члены комиссии отметили несоответствия в декларациях добродетели. В документах кандидат отметила, что с 2014 года не посещала Россию и оккупированный Крым, хотя по данным пограничной службы поездки состоялись в 2018 и 2019 годах. Родригес объяснила это семейными обстоятельствами и "забвением".

Кандидат также проходила службу в ВСУ после начала полномасштабного вторжения, а к началу 2025 года сообщила об увольнении. Из-за сомнительных данных в декларациях и несоответствия по поездкам Высшая квалификационная комиссия судей отклонила кандидатуру Натальи Родригес на должность судьи апелляционного суда.

