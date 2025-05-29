Подозреваемую в коррупции заместителя прокурора Запорожской области не будут мобилизовать

Приказ командира воинской части о мобилизации заместителя прокурора Запорожской области Натальи Максименко на тыловую должность бухгалтера отменили из-за нарушения порядка мобилизации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ. Женщину подозревают в вымогательстве и получении взятки в размере 40 тысяч долларов.

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Что об этом известно

Командование Сухопутных войск усилило контроль за призывом и назначением на тыловые должности, потому что существуют случаи, когда фигуранты коррупционных дел пытались использовать такие должности, чтобы избежать ответственности за преступления.

Например, приказ командира воинской части от 09 мая 2025 года о призыве Натальи Максименко, заместителя прокурора Запорожской области, на тыловую должность бухгалтера был отменен,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что решение приняли в связи с нарушением порядка мобилизации. Подчеркивают, что любые попытки использовать тыловые должности как лазейку для уклонения от ответственности будут решительно пресечены.

Напомним, Наталья Максименко недавно мобилизовалась в 422-й отдельный батальон беспилотных систем Luftwaffe. Осенью 2024 года должностному лицу объявили подозрение во взяточничестве. Ей грозило 12 лет лишения свободы.