В эфире "5 Канала" Панченко сказала, что "расшатывание вражды между украинцами и поляками является очень опасным, особенно для Польши". Она объяснила, что это может привести к столкновениям, поджогам магазинов и домов на территории страны, передает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

Смотрите также Дональда Туска подозревают в организации госпереворота, премьер отреагировал специфически

Что известно о скандале

Заявление украинки вызвало возмущение среди поляков. В частности, экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер призвал отправить Панченко на допрос в Агентство внутренней безопасности Польши, а после – депортировать. Он отметил, что украинка должна рассказать, что она знает о подготовке терактов в Польше. Кроме того, Панченко якобы должна признаться, имеет ли какую-то связь с лицами, которые хотят сорвать выборы в стране.

Справка: 15 января в Польше официально стартовала предвыборная кампания. Сами выборы запланированы на 18 мая.

Сама активистка сказала, что ее заявление перекрутили в польских СМИ. Также она допустила причастность российских спецслужб к возникновению резонанса вокруг ее слов. Мол, страна-агрессор умышленно накануне годовщины полномасштабного вторжения хочет настроить союзников против Украины, чтобы те отказали ей в помощи.

Панченко подчеркнула, что никогда не говорила о том, что украинцы планируют кого-то поджигать или совершать нападения. Поэтому она не видит необходимости оправдываться за слова, которых не говорила.

К слову, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о депортации иностранцев, которые нарушают закон. Известно, что это касается и украинцев.