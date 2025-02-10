В ефірі "5 Каналу" Панченко сказала, що "розхитування ворожнечі між українцями і поляками є дуже небезпечним, особливо для Польщі". Вона пояснила, що це може призвести до сутичок, підпалів магазинів і будинків на території країни, передає 24 Канал із посиланням на Polsat News.

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Що відомо про скандал

Заява українки викликало обурення серед поляків. Зокрема, експрем'єр-міністр Польщі Лешек Міллер закликав відправити Панченко на допит до Агентства внутрішньої безпеки Польщі, а опісля – депортувати. Він наголосив, що українка має розповісти, що вона знає про підготовку терактів у Польщі. Крім того, Панченко нібито мусить зізнатися, чи має якийсь зв'язок з особами, які хочуть зірвати вибори в країні.

Довідка: 15 січня у Польщі офіційно стартувала передвиборча кампанія. Самі вибори заплановані на 18 травня.

Сама активістка сказала, що її заяву перекрутили у польських ЗМІ. Також вона допустила причетність російських спецслужб до виникнення резонансу навколо її слів. Мовляв, країна-агресорка навмисне напередодні річниці повномасштабного вторгнення хоче налаштувати союзників проти України, аби ті відмовили їй у допомозі.

Панченко наголосила, що ніколи не казала про те, що українці планують когось підпалювати чи здійснювати напади. Тому вона не бачить потреби виправдовуватися за слова, яких не казала.

До слова, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про депортацію іноземців, які порушують закон. Відомо, що це стосується і українців.