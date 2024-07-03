НАТО активно изучает применение морских дронов СБУ, – эксперт

НАТО активно изучает применение морских дронов. Эта разработка команды Малюка полностью изменила представление о современной войне на море.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний. Эксперт подчеркивает, что морские дроны СБУ изменили ситуацию на Черном море в пользу нашего государства.

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НАТО изучает морские дроны СБУ

Украинская разработка опередила свое время, и именно поэтому методику ее применения сейчас изучают ведущие спецслужбы, флоты и армии всего мира. Успешные атаки на Крымский мост и на десятки кораблей РФ доказали эффективность нашей стратегии и тактики,

– считает политолог.

Загородний также делает акцент на финансовой стороне дела.

"Морские дроны в сотни раз дешевле кораблей ЧФ РФ. Однако это не помешало именно дронам кардинально изменить ситуацию на Черном море. Причем когда мы говорим о разработке СБУ, то Sea Baby – это не просто дрон, а многоцелевая платформа, которая также может выполнять дистанционное минирование и стрелять из системы залпового огня "Град", – сообщает эксперт.

На днях о морских дронах написала The Wall Street Journal. Бросилась в глаза цитата инженеров-разработчиков из СБУ: "Мы делаем много вещей, которые не делал никто в мире". Судя по тому, насколько активно в северо-атлантическом альянсе взялись изучать морские дроны, у украинских инженеров на этот раз есть все основания для подобных заявлений,

– резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что заместитель командующего Объединенного командования сил НАТО в Норфолке (штат Вирджиния, США) контр-адмирал Тимоти Генри заявил, что успешный опыт Украины по уничтожению значительной части Черноморского флота РФ путем эффективного применения морских дронов СБУ и других технологий является предметом изучения со стороны стран НАТО.