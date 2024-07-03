Про це пише політолог Тарас Загородній. Експерт підкреслює, що морські дрони СБУ змінили ситуацію на Чорному морі на користь нашої держави.

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НАТО вивчає морські дрони СБУ

Українська розробка випередила свій час, і саме тому методику її застосування зараз вивчають провідні спецслужби, флоти і армії всього світу. Успішні атаки на Кримський міст та на десятки кораблів РФ довели ефективність нашої стратегії і тактики,

– вважає політолог.

Загородній також робить акцент на фінансовій стороні справи.

"Морські дрони в сотні разів дешевше кораблів ЧФ РФ. Однак це не завадило саме дронам кардинально змінити ситуацію на Чорному морі. Причому коли ми говоримо про розробку СБУ, то Sea Baby – це не просто дрон, а багатоцілоьова платформа, яка також може виконувати дистанційне мінування та стріляти із системи залпового вогню "Град", – повідомляє експерт.

Днями про морські дрони написала The Wall Street Journal. Кинулась у око цитата інженерів-розробників з СБУ: "Ми робимо багато речей, які не робив ніхто у світі». Судячи з того, наскільки активно у північно-атлантичному альянсі взялись вивчати морські дрони, у українських інженерів на цей раз є всі підстави для подібних заяв,

– резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що заступник командувача Об’єднаного командування сил НАТО у Норфолку (штат Вірджинія, США) контр-адмірал Тімоті Генрі заявив, що успішний досвід України щодо знищення значної частини Чорноморського флоту РФ шляхом ефективного застосування морських дронів СБУ та інших технологій є предметом вивчення з боку країн НАТО.