Это важно принимать, как аксиому. Такое мнение высказал Егор Скорина в своем видеоблоге "Антифейк".

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По его словам, популярной остается мысль о том, что к Путину в голову не залезешь. Поэтому предположить нельзя, как руководитель Кремля поступит, если Украина попадет в НАТО.

С НАТО или без – Кремль не отстанет от Украины,
 – убежден Скорина.

Впрочем, как он добавил, кремлевская методичка уже проверена на многих странах, которые оторвались или пытаются вырваться из сферы влияния России. Под Украину ее особо переписывать не станут, поэтому много шагов можно предусмотреть уже сейчас, убежден журналист.

Путин рассуждает на языке расстояния ракет, – Скорина

Скорина заметил, что Путин – это лицо, рассуждающее на языке расстояния ракет. Президент России назвал вступление Украины в НАТО "красной линией", поскольку тогда ракеты до центральной части России смогут долететь за 7 – 10 минут.

"Важно лишь то, какими больными и безумными мерками мыслит главарь ядерной державы – мерками расстояния ракет. Путин диктует внутренней аудитории сообщения на языке войны и ненависти", – подытожил он.

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