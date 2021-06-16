В России подчеркнули, что расширение Альянса на Восток якобы угрожает безопасности страны. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков российским изданиям.

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По его словам, во время диалога с Джо Байденом Путин будет настаивать, что вступление Украины в НАТО – "красная линия" для России. Он заявил, что заявление президента США – "новый элемент", ведь раньше такого не было.

Путин всегда четок в обозначении "красных линий" для России, тем более в таком нелегком разговоре, который состоится сегодня (16 июня – 24 июня),

– заявил Песков.

Спикер главы Кремля уверен, что Москва обратит на это внимание и при необходимости Путин четко обозначит российскую позицию на встрече в Женеве.

Позиция НАТО по Украине

Впрочем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не России решать, вступать ли Украине в НАТО. Генсек Альянса привел пример Норвегии, откуда он родом, а также опыт стран Балтии.

Отметим! России также не нравилось вступление этих стран в НАТО, однако учитывая, что Москва не имеет право "вето" в Альянсе, соответствующие решения остаются за государствами-членами организации и самой Украиной.

Столтенберг обозначил перспективы вступления Украины в НАТО. Генсек заявил, что Альянс оказывает нашей стране поддержку по модернизации и совершенствованию оборонной способности и безопасности, гражданско-политическому контролю над службами безопасности и в противодействии коррупции.

Он отметил, что для согласования плана действий по членству нужно также достичь консенсуса среди 30 стран-членов НАТО и в очередной раз подчеркнул важность реформ.

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Что известно о встрече Байдена и Путина

Американский и российский лидеры встретились сегодня, 16 июня 2021 года, в Женеве. Это первая встреча политиков как руководителей государств.

Также к саммиту присоединились госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Отметим, что Байден отказался от пресс-конференции вместе с Путиным.

Вступление Украины в НАТО – "красная линия" для России: смотрите видео