В Росії наголосили, що розширення Альянсу на Схід нібито загрожує безпеці країни. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков російським виданням.

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За його словами, під час діалогу Джо Байденом, Путін наполягатиме, що вступ України в НАТО – "червона лінія" для Росії. Він заявив, що заява президента США – "новий елемент", адже раніше такого не було.

Путін завжди чіткий у позначенні "червоних ліній" для Росії, тим паче в такій нелегкій розмові, яка відбудеться сьогодні (16 червня – 24 канал),

– заявив Пєсков.

Речник очільника Кремля впевнений, що Москва зверне на це увагу і за необхідності Путін чітко позначить російську позицію на зустрічі в Женеві.

Позиція НАТО щодо України

Втім генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не Росії вирішувати, чи вступати Україні в НАТО. Генсек Альянсу навів приклад Норвегії, звідки він родом, а також досвід країн Балтії.

Відзначимо! Росії також не подобався вступ цих країн в НАТО, однак враховуючи, що Москва не має право "вето" в Альянсі, відповідні рішення залишаються за державами-членами організації та самою Україною.

Столтенберг окреслив перспективи вступу України до НАТО. Генсек заявив, що Альянс надає нашій країні підтримку з модернізації та вдосконалення оборонної спроможності та безпеки, цивільно-політичного контролю над службами безпеки та у протидії корупції.

Він зазначив, що для узгодження Плану дій щодо членства потрібно також досягти консенсусу серед 30 країн-членів НАТО та вчергове підкреслив важливість реформ.

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Що відомо про зустріч Байдена і Путіна

Американський та російський лідери зустрілися сьогодні, 16 червня 2021 року, в Женеві. Це перша зустріч політиків як очільників держав.

Також до саміту долучилися Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Відзначимо, що Байден відмовився від пресконференції разом з Путіним.

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