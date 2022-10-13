НАТО будет участвовать в ответе России, – Подоляк оценил ядерную угрозу

НАТО будет принимать непосредственное участие в ответе России в случае, если она все-таки подумает о применении ядерного оружия. Никто в мире не позволит ей выйти из доктрины о ядерном сдерживании.

Сегодня уже нет России как ключевого субъекта международного права и глобальной политики. Об этом в стриме 24 канала заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Стоит знать НАТО готовится к "физическому ответу" на ядерный удар России, – СМИ

НАТО будет участвовать в ответе России

По его словам, нынешняя Россия – это маленькая страна с экономической точки зрения, но большая – с точки зрения своих понтов, и еще имеющая определенное количество советского оружия.

Поэтому демилитаризация – это ключевой параметр. Этим занимается Украина. А по поводу денуклеаризации – возвращение России к здравому смыслу – этим заботятся ядерные государства,

– подчеркивает Михаил Подоляк.

Он вспомнил заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента США Джо Байдена, что если Россия попытается хотя бы подумать прикоснуться к "кнопке", которой запускается тактическое ядерное оружие, получит физический ответ.

"В частности, если она это попытается сделать на территории Украины, то будет ответ, и НАТО будет принимать непосредственное участие в предоставлении очень понятного для России ответа", – заверил советник главы ОПУ.

В каком состоянии находится ядерное оружие России – смотрите видео

Ядерная риторика снижается

Советник Андрея Ермака отмечает, что такие заявления существенно снижают ядерную риторику России. То есть она понимает, что никто не позволит ей выйти из доктрины ядерного сдерживания.

Это запустит очень страшные процессы – Северная Корея уже сегодня говорит, что у нее есть "грязные" ядерные бомбы, и она может их использовать и тому подобное. Поэтому никто не позволит России это сделать,

– заявил Михаил Подоляк.

Он также отметил, что в мире давно говорят, что Украина может победить тактически, но Россия может не проиграть. Впрочем, сейчас важно говорить, что Россия должна проиграть.

"Об этом свидетельствуют и жесткие заявления Байдена, и жесткое коммюнике G7, что было два дня назад, и позиции на "Рамштайне", которые проговаривались, и, безусловно, отношение мировых медиа к России. В мире доминирует концепция, что Россия точно может проиграть – это ключевое. Это слом мировоззрения, которое некоторое время мешало нам получать и оружие, и помощь, и верить в то, что мы до конца дожмем Россию", – резюмировал советник главы Офиса Президента.

Ядерная риторика России