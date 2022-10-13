Сьогодні вже немає Росії як ключового суб'єкта міжнародного права та глобальної політики. Про це в стрімі 24 каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Варто знати НАТО готується до "фізичної відповіді" на ядерний удар Росії, – ЗМІ

НАТО братиме участь у відповіді Росії

За його словами, нинішня Росія – це маленька країна з економічної точки зору, але велика – з точки зору своїх понтів, і яка ще має певну кількість радянської зброї.

Тому демілітаризація – це ключовий параметр. Цим займається Україна. А щодо денуклеаризації – повернення Росії до трохи здорового глузду – цим опікуються ядерні держави,

– наголошує Михайло Подоляк.

Він пригадав заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга та президента США Джо Байдена, що коли Росія спробує хоча б подумати доторкнутися до "кнопки", якою запускається тактична ядерна зброя, то отримає фізичну відповідь.

"Зокрема, якщо вона це спробує зробити на території України, то буде відповідь, і НАТО братиме безпосередню участь у наданні дуже зрозумілої для Росії відповіді", – запевнив радник голови ОПУ.

В якому стані перебуває ядерна зброя Росії – дивіться відео

Ядерна риторика знижується

Радник Андрія Єрмака відзначає, такі заяви суттєво знижують ядерну риторику Росії. Тобто, вона розуміє, що ніхто не дозволить їй вийти з доктрини ядерного стримування.

Це запустить дуже страшні процеси – Північна Корея вже сьогодні говорить, що в неї є "брудні" ядерні бомби й вона може їх використовувати тощо. Тому ніхто не дозволить Росії це зробити,

– заявив Михайло Подоляк.

Він також зауважив, що у світі давно говорять, мовляв, Україна може перемогти тактично, але Росія може не програти. Втім, нині важливо говорити, що Росія має програти.

"Про це свідчать і жорсткі заяви Байдена, і жорстке комюніке G7, що було два дні тому, і позиції на "Рамштайн", які проговорювалися, і, безумовно, ставлення світових медіа до Росії. У світі домінує концепція, що Росія точно може програти – це ключове. Це злам світогляду, який певний час заважав нам отримувати і зброю, і допомогу, і вірити в те, що ми до кінця дотиснемо Росію", – резюмував радник голови Офісу Президента.

Ядерна риторика Росії