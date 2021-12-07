НАТО даст Украине оружие, системы ПВО и разведданные о России, – СМИ

НАТО якобы может предоставить украинской армии оружие, системы ПВО и РЭБ, а также разведданные в отношении Москвы. Это произойдет в случае широкомасштабных боевых действий с Россией.

США и союзники НАТО проинспектировали состояние ВСУ относительно поставок дополнительных вооружений в случае широкомасштабных боевых действий. Об этом рассказал источник издания.

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НАТО может дать оружие

Отметили, что НАТО не будет посылать своих солдат воевать за Украину, но Альянс якобы даст оружие, боеприпасы для орудий и минометов, противотанковые ракетные комплексы, а также, вероятно, системы противовоздушной и радиоэлектронной борьбы.

Украина может получить разведданные

Также НАТО обеспечит помощь разведывательными данными со спутников и беспилотников. Это позволит резко повысить ситуационную осведомленность ВСУ о положении противника. Например, быстро обозначать цели.

Что этому предшествовало

Украинская разведка заявила, что Россия может готовиться к вторжению в Украину в январе 2022 года. Американские СМИ тоже пишут, что Россия может атаковать с трех сторон.

США обеспокоены таким развитием событий. По информации журналистов, Штаты могут направить подкрепление на восточный фланг НАТО, если Россия вторгнется в Украину. Однако о прямом военном ответе пока речь не идет.

Президент России Владимир Путин даже требовал от НАТО юридических гарантий о нерасширении на Восток. Очевидно, что он имел в виду Украину.

Между тем в Альянсе ответили, что вопрос о членстве Украины будут решать точно без России.

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