Россия не должна выиграть войну: топ-чиновник НАТО призвал перейти к "военной экономике"

Страны-члены НАТО должны срочно перейти к "военной экономике". Это необходимо, чтобы удовлетворить потребности Украины на фоне полномасштабного российского вторжения.

Такое мнение озвучил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью.

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По его словам, страны-члены НАТО обязаны увеличивать производство оборонной промышленности и об этом уже все больше и больше говорят на государственном уровне.

Это может означать приоритетность сырья, определенных производственных мощностей, необходимых для оборонной промышленности, а не для гражданской. Эти приоритеты следует обсуждать, в частности, о военной экономике в мирное время,

– сказал он.

Топ-чиновник НАТО отметил, что в течение последней четверти века мировая экономика работала по принципу "время от времени", но значительные материально-технические потери во время войны России против Украины обнаружили слабость такого подхода.

"Обе стороны тратят много боеприпасов и разрушительных материалов: танков и авиации. Обе стороны должны покупать много сырья и боеприпасов, чтобы продолжать воевать. Проблема для обоих заключается в том, что оборонная промышленность как на Западе, так и в России нуждается в увеличении объемов производства" , – утверждает Бауэр.

По его словам, воплощение перехода на "военную экономику" потребует изменения настроений населения стран НАТО, которое он охарактеризовал как "сложную".

Россия не должна победить

Глава Военного комитета НАТО отметил, что члены Альянса должны сделать так, чтобы россияне не выиграли войну в Украине.

Если они это сделают, у нас будет гораздо большая проблема под углом зрения денег и обороны: россияне будут на наших границах,

– предупредил он.

Экономика военного времени означает всемерное расширение производства военной продукции и сокращение выпуска гражданской продукции. На экономику военного времени возлагают реализацию двух задач: помощь войску и обеспечение гражданских потребностей в условиях ограниченных ресурсов.

Ранее в России также планировали перевести экономику на "рельсы военного времени". Госдума России даже готовила поправки к закону. Эксперты предупреждают, что это обернется серьезной проблемой для россиян, похожая ситуация уже была в Советском Союзе.