Таку думку озвучив очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв'ю.

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За його словами, країни-члени НАТО зобов'язані збільшувати виробництво оборонної промисловості, і про це вже все більше і більше говорять на державному рівні.

Це може означати пріоритетність певної сировини, певних виробничих потужностей, необхідних для оборонної промисловості, а не для цивільної. Ці пріоритети слід обговорювати, зокрема, щодо воєнної економіки в мирний час,

– сказав він.

Топпосадовець НАТО зазначив, що протягом останньої чверті століття світова економіка працювала за принципом "час від часу", але значні матеріально-технічні втрати під час війни Росії проти України виявили слабкість такого підходу.

"Обидві сторони витрачають багато боєприпасів і руйнівних матеріалів: танків і авіації. Обидві сторони повинні купувати багато сировини та боєприпасів, щоб продовжувати воювати. Проблема для обох полягає в тому, що оборонна промисловість як на Заході, так і в Росії потребує збільшення обсягів виробництва", – стверджує Бауер.

За його словами, втілення переходу на "воєнну економіку" вимагатиме зміни настроїв населення країн НАТО, яку він схарактеризував як "складну".

Росія не повинна перемогти

Голова Військового комітету НАТО зауважив, що члени Альянсу мають зробити так, щоб росіяни не виграли війну в Україні.

Якщо вони це зроблять, ми матимемо набагато більшу проблему під кутом зору грошей і оборони: росіяни будуть на наших кордонах,

– попередив він.

Довідка. Економіка воєнного часу означає всебічне розширення виробництва воєнної продукції та скороченням випуску цивільної продукції. На економіку воєнного часу покладають реалізацію двох завдань: допомога війську та забезпечення потреб цивільних в умовах обмежених ресурсів.

Раніше у Росії також планували перевести економіку на "рейки воєнного часу". Держдума Росії навіть готувала поправки до закону. Експерти попереджають, що це обернеться серйозною проблемою для росіян, схожа ситуація вже була у Радянському Союзі.