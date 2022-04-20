В НАТО допускают участие в безопасной эвакуации людей из Мариуполя

Чиновница Госдепартамента Виктория Нуланд допустила, что союзники НАТО могут быть вовлечены к безопасному прохождению граждан из окруженного Мариуполя, если оккупанты это позволят.

Заместитель секретаря Госдепартамента отметила, что была надежда на то, что россияне разрешат гуманитарный коридор для мирных жителей и раненых военных из Мариуполя.

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Нуланд добавила, что в случае разрешения "зеленого коридора" к эвакуации будут привлечены союзники из НАТО.

При этом замгоссекретаря сказала, что соглашение об эвакуации неоднократно разрушалось со стороны россиян.

В конце концов, россияне должны разрешить безопасный проход,

– предупредила Нуланд.

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