НАТО дрогнет, – Пионтковский предположил, почему Путин может повышать ставки

У России есть ядерное оружие не для использования в Украине, а для шантажа НАТО. При этом, если Запад не отступит, россияне в будущем могут применить одну ядерную бомбу.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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По его словам, Владимир Путин до сих пор верит, что рано или поздно он "проглотит" Украину и выйдет на прямой контакт с НАТО. В свою очередь Альянс, как верит Путин, дрогнет и капитулирует перед ядерной угрозой.

У них есть надежда, что Запад дрогнет и отступит,

– подчеркнул Пионтковский.

Он добавил, что использование ядерного оружия ничего России не дало бы. Они бы просто уничтожили еще один город, и мир возмутился бы еще сильнее.

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