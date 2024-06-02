Столтенберг ответил, должным ли образом защищен восточный фланг НАТО
Источник:Радио Свобода
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс способен и готов защитить союзников. Партнеры готовы к возможной агрессии на восточном фланге, вкладывая все больше средств в оборону.
Столтенберг указал, что за последние несколько лет количество союзников, тратящих 2% ВВП на оборону увеличилось вдвое. В частности, особое внимание страны-члены НАТО уделяют противовоздушной обороне.
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НАТО инвестировали в ПВО
Йенс Столтенберг напомнил, что НАТО составляет 50% военной мощи мира. Он указал, что Североатлантический альянс имеет много возможностей – в частности, он имеет США, что является сильнейшей военной державой. Также партнеры утвердили новые расходы на оборону.
Мы стали более амбициозными, потому что живем в более опасном мире. Итак, необходимо инвестировать больше, чтобы соответствовать требованиям, которые вытекают из новых расходов на оборону. Это также учитывает больше инвестиций в противовоздушную оборону,
– указал генсек.
По словам Столтенберга, союзники согласились приобрести или поставить на вооружение еще 700 истребителей пятого поколения, что являются мощными средствами защиты неба. Союзники наращивают закупают и производят больше ПВО. Например, Германия и Соединенные Штаты согласились построить новый завод по производству ракет Patriot.
Сейчас среди членов НАТО есть 18 стран, которые тратят 2% ВВП на оборону. Йенс Столтенберг ожидает, что их число будет расти.
НАТО рассматривало возможность закрыть небо
- Страны-члены НАТО обсуждают возможность взять контроль над защитой неба на части территории Украины. Речь идет о западных областях нашего государства.
- По данным Bild, за расширение помощи, включая защиту неба на Западе Украины, выступают такие страны, как Эстония, Великобритания, Польша, Канада, Литва, Франция. Против же высказались США и Германия.
- Однако окончательного решения по вопросу нет. Переговоры по этому, и некоторым другим вопросам продолжаются – хоть и неофициально. Например, в Альянсе обсуждают обучение солдат ВСУ инструкторами НАТО на территории Украины.
- Также отмечается, что Великобритания, Канада и Эстония готовы в будущем доставлять оружие и боеприпасы не только к границам Украины, но и дальше к линии фронта. Сейчас в нескольких западных странах разрабатывается концепция "передовой логистики".