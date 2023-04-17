После вторжения России в Украину НАТО готовится к боевым действиям на своих границах, – NYT

После полномасштабного вторжения России в Украину НАТО готовится к боевым действиям на границах. Альянс снова превращается в "военный союз".

Об этом сообщает газета The New York Times в понедельник, 17 апреля. В издании отмечается, что НАТО быстро переходит от политики сдерживания путем мщения к сдерживанию путем запрета.

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Страны-союзники не хотят рисковать

NYT пишет, что ранее считалось, что в случае вторжения России страны-члены постараются продержаться, пока им на помощь не придут союзные силы и не оттеснят оккупантов. Но после российских зверств в захваченных украинских населенных пунктах, включая Бучу, Ирпень и Мариуполь, Польша и страны Балтии "не хотят рисковать даже коротким периодом российской оккупации".

Сдерживание путём запрета означает увеличение количества войск вдоль границы с Россией, большую интеграцию военных планов США и союзников, увеличение расходов на оборону, конкретные требования к союзникам и т.д. Североатлантический Альянс хочет не только увеличить боеспособность своих сил, но и сделать их "более заметными для России", что является ключевым элементом сдерживания, сообщает издание.

Войска НАТО на границе с Россией

Бывший заместитель генсека НАТО Камиль Гранд подчеркнул, что страны Центральной и Восточной Европы настаивают на том, что "обещать отвоевать" территории, которые могут быть захвачены россиянами, уже недостаточно, и нужно "защищать каждый дюйм территории НАТО с первого дня".

В материале говорится, что НАТО развернула около батальона войск в восьми странах вдоль восточной границы с Россией. Альянс готовится увеличить эти силы до бригады, чтобы усилить сдерживание и иметь возможность отбросить оккупационные силы на подступах.

К тому же Альянс ставит перед тысячами других сил задачу в случае войны быстро отправиться на помощь, разрабатывает новые планы мобильности и логистики и более жесткие требования к готовности.

Долговременные требования от союзников

По данным издания, под контроль главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи перейдет больше войск, и он впервые со времен Холодной войны объединит военные планы США и союзников.

По словам собеседника газеты среди высокопоставленных должностных лиц НАТО, восточноевропейские страны точно будут знать, что именно Альянс собирается сделать для их защиты.

НАТО также согласовывает долгосрочные требования от союзников с текущими оперативными потребностями: например, Дании сказали прекратить тратить деньги на строительство подлодок, а Канаде – предоставить самолеты-дозаправщики. Если страны будут протестовать, другие члены Альянса смогут проголосовать за их принуждение – такое голосование называют "консенсус минус один".

На предстоящем саммите НАТО в июле 2023 года согласуют новый план расходов Североатлантического союза. Как пишет NYT, учитывая трудности России в Украине, если большие страны в течение следующих десяти лет потратят на армию от 2,5 до 3% ВВП, этого должно хватить.