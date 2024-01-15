"Прошлогодний гороскоп": в России отреагировали на статью Bild о подготовке к войне с НАТО

Немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором описало секретный план. Согласно ему Россия готовит гибридные атаки на страны Европы, которые перерастут в войну с НАТО. Однако в Москве цинично отреагировали на публикацию.

В частности, спикер российского министерства иностранных дел Мария Захарова сравнила публикацию с "прошлогодним гороскопом". Она цинично также бросилась с обвинениями в Германию.

К теме НАТО может стать следующим объектом вторжения России, – премьер Эстонии.

Почитала немецкий "секретный план", слитый в инфосвалку "Бильд". Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесвера предоставил немецкий МИД под руководством Бербок,

– написала Захарова в сети.

Впрочем, следует учитывать, что слова россиян, в том числе и официальных лиц, ничего не стоят. Накануне полномасштабного вторжения в Украину Россия всячески отрицала планы нападения и цинично врала по всему миру. Так что заявлениям кремлевских прихвостней о "ненападении" не стоит верить.

К слову, в НАТО и не учитывают вбросы российской пропаганды. Альянс реально оценивает угрозы от российских агрессоров, поэтому усиливает свои фланги, а также проводит учения.

Что заявили в Bild

Немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором журналисты утверждают, что эскалация между Россией и Альянсом началась уже в феврале 2024 года. Об этом говорится в секретном документе, доступ к которому получило издание.

В частности, Минобороны Германии в документе излагает сценарий того, как Россия может начать конфликт. Так, сценарий Бундесвера "Оборона Альянса 2025" стартует в феврале 2024 года. Согласно ему, Россия должна запустить очередную волну мобилизации и призвать в армию еще 200 тысяч человек.

После этого Кремль начнет весеннее наступление в полномасштабной войне в Украине, которое продлится до июня 2024 года. После этого в июле Россия начинает работать в Европе. С июля 2024 г. могут начаться кибератаки и другие формы гибридной войны. Под ударом могут оказаться страны Балтии. После этого могут произойти первые столкновения, после которых Кремль может опрокинуть войска и ракеты в Калининград.

В декабре 2024 года Россия спровоцирует конфликт в районе так называемого Сувалкского коридора на границе со странами Балтии. Кремль выберет именно это время, ведь в декабре будут президентские выборы в США и страна будет без лидера. Уже в 2025 году все обострения могут перерасти в полномасштабную войну.