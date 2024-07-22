Более 500 000 военных НАТО в состоянии повышенной готовности, – спикер Альянса

В течение последнего десятилетия НАТО пересматривало свою стратегию и наращивало оборонительные возможности. Это было ответом на растущую угрозу со стороны России.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году союзники переоценили свою готовность к войне. НАТО претерпело значительную трансформацию коллективной обороны, в частности ввело полные оборонные планы со времен холодной войны.

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Как НАТО укрепляет свою оборонную стратегию

В течение последнего десятилетия НАТО активно пересматривало свою стратегию и наращивало оборонительные возможности в ответ на растущую угрозу со стороны Москвы.

С 2014 года НАТО претерпело наиболее существенную трансформацию нашей коллективной обороны за поколение. Мы ввели самые полные оборонные планы со времен холодной войны, сейчас более 500 000 военных находятся в состоянии повышенной готовности,

– заявила пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла.

Однако, хотя союзники по НАТО "безусловно готовы воевать сегодня вечером", все еще остается вопрос, готовы ли они к длительной войне, как та, что продолжается в Украине, отметил эксперт Шон Монаган.

Он подчеркнул, что в ряде отраслей еще следует провести работу, в частности относительно промышленных мощностей, расходов на оборону и устойчивости общества, включая вопрос призыва.

Дахлалла добавила, что способ набора и обучения военного персонала является решением отдельных стран-членов. В то же время, как альянс, НАТО не предусматривает обязательную военную службу.

К слову, ряд стран НАТО уже вернули срочную службу. Впрочем, тема призыва до сих пор остается непопулярной в некоторых странах Европы, из-за чего, могут возникнуть проблемы.