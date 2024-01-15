Политтехнолог Борис Тизенгаузен прокомментировал этот материал 24 Каналу. Хотя Bild не является эталоном журналистской работы, описанный сценарий может быть выигрышным для Украины.

Вашему вниманию "Оборона 2025": НАТО готовится к войне с Россией, – Bild

"Плюс для Украины – абсолютно реально создать настоящую угрозу европейским странам и немного отрезвить их", – отметил Тизенгаузен.

Возможно, партнеры будут охотнее передавать нужное вооружение Украине, чтобы не пришлось воспользоваться им самим уже в этом году.

Но даже если Россия действительно начнет обострять ситуацию, то получит гораздо более жесткий отпор, чем за все время полномасштабного вторжения в Украину. Оккупационная армия с недобитой техникой – неровня 300 тысячам натовцев вместе с передовым вооружением.

Только один из возможных сценариев

Важно понимать, что существует много других сценариев, которые моделируют в силу ситуации и имеющихся сил. К примеру, Россия может применить ядерное оружие из территории Беларуси.

Если же говорить о сценарии, описанном в Bild, то он заключается в отрезании стран Балтии путем захвата Сувалкского коридора. К слову, изданию неизвестно, удастся ли НАТО сдержать страну-агрессора.

Как известно, 5 ноября 2024 года в США состоятся президентские выборы. Россия может воспользоваться недельным отсутствием американского лидера для обострения ситуации.

Россия давно угрожает НАТО: основное