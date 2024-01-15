Политтехнолог Борис Тизенгаузен прокомментировал этот материал 24 Каналу. Хотя Bild не является эталоном журналистской работы, описанный сценарий может быть выигрышным для Украины.
Вашему вниманию "Оборона 2025": НАТО готовится к войне с Россией, – Bild
"Плюс для Украины – абсолютно реально создать настоящую угрозу европейским странам и немного отрезвить их", – отметил Тизенгаузен.
Возможно, партнеры будут охотнее передавать нужное вооружение Украине, чтобы не пришлось воспользоваться им самим уже в этом году.
Но даже если Россия действительно начнет обострять ситуацию, то получит гораздо более жесткий отпор, чем за все время полномасштабного вторжения в Украину. Оккупационная армия с недобитой техникой – неровня 300 тысячам натовцев вместе с передовым вооружением.
Только один из возможных сценариев
Важно понимать, что существует много других сценариев, которые моделируют в силу ситуации и имеющихся сил. К примеру, Россия может применить ядерное оружие из территории Беларуси.
Если же говорить о сценарии, описанном в Bild, то он заключается в отрезании стран Балтии путем захвата Сувалкского коридора. К слову, изданию неизвестно, удастся ли НАТО сдержать страну-агрессора.
Россия давно угрожает НАТО: основное
- Кремль выступает против расширения Североатлантического альянса. Не в состоянии смириться с присоединением к НАТО Финляндии, Владимир Путин пригрозил стране "проблемами".
- Кроме того, руками вагнеровцев, которых после неудачного переворота отправили в Беларусь, Россия устраивала провокации на границе с Польшей. Боевики даже приблизились к Сувалкскому коридору.
- К тому же страна-агрессор систематически проверяет НАТО на реакцию, запуская свои самолеты к воздушному пространству стран-членов Североатлантического союза.