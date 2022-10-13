НАТО готовится передать Украине сотню станций глушения беспилотников

НАТО передаст Украине оборудование по борьбе с беспилотниками. В частности, Альянс предоставит станции глушения, которые будут делать российские и иранские БпЛА неэффективными.

Во время брифинга в Брюсселе, 13 октября, Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о военном оборудовании, которое Украина вскоре получит от стран-союзников Альянса. Об этом сообщает 24 канал.

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В списке есть станции для глушения дронов

В списке оружия, которое НАТО передаст Украине, есть средства для глушения беспилотников российского и иранского производства. В частности, речь идет о сотне станций и другом оборудовании.

НАТО в скором времени передаст Украине оборудоване для борьбы с беспилотниками. В частности, сотню станций глушения беспилотников, которые помогут сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства и защитить украинских граждан и инфраструктуру,

– сказал Столенберг.

Это крайне важно, поскольку в последние дни Россия атакует инфраструктуру Украины с помощью беспилотников, в частности дронами-камикадзе иранского производства. Последние особенно опасны: они несут почти 50 килограммов взрывчатки, из-за чего в случае попадания в цель возникает сильная взрывная волна. Также иранские дроны летят низко над поверхностью земли, поэтому их достаточно трудно "поймать".

Кроме средств для борьбы с дронами, страны НАТО передадут Украине:

бронетехнику,

артиллерию,

системы ПВО.

В частности, Испания передаст Украине 4 системы ПВО Hawk, о которых просила украинская сторона. Глава ОП Украины Андрей Ермак поблагодарил генсека НАТО Столтенберга за хорошие новости.

Благодарю генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за позитивные новости о вооружении для Украины от стран Альянса,

– написал он.

Украине помогут перейти на оборудование НАТО

Столтенберг добавил, что в долгосрочной перспективе партнеры помогут Украине перейти от советского оборудования к современному оборудованию НАТО. Также он поприветствовал сегодняшнее заявление Испании о том, что она предоставит Украине 4 системы ПВО.

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