Черное море является зоной стратегического интереса НАТО, – президент Румынии

российские оккупанты мечтают о господстве в Черном море. Уже сейчас их надежды постепенно тают, а после поражения в войне против Украины смогут об этом забыть.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты пытаются блокировать Черное море в попытке заблокировать украинский экспорт. Первоочередной план врага уже удалось разрушить, а у стратегических планов россиян очень мало шансов на воплощение.

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Черное море – стратегический интерес НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис на День военно-морского флота сообщил, что уже со следующего года государство увеличит расходы на оборону с 2% до 2,5% ВВП. Он отметил, что Румыния за несколько месяцев станет символом единства, солидарности и сплоченности, а это столбы, на которых стоит НАТО.

Йоханнис отметил, что россия начала против Украины несправедливую и жестокую войну, которую никто не считал возможной в 21 веке.

Черное море считается территорией стратегического интереса для евроатлантической безопасности, о чем я вместе с другими союзниками прямо заявил в стратегической концепции НАТО, которую мы недавно одобрили на историческом саммите в Мадриде.

– заявил президент Румынии.

Также он поблагодарил военных из США, Франции, Польши, Португалии, Бельгии, Италии, Великобритании, Германии и Нидерландов, которые находятся на территории Румынии.

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