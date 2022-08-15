З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти намагаються блокувати Чорне море у намаганні заблокувати український експорт. Першочерговий план ворога вже вдалося зруйнувати, а стратегічні плани росіян мають дуже мало шансів на втілення.

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Чорне море – стратегічний інтерес НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс на День військово-морського флоту повідомив, що вже з наступного року держава збільшить витрати на оборону з 2% до 2,5% ВВП. Він наголосив, що Румунії за кілька місяців стати символом єдності, солідарності та згуртованості, а це стовпи, на яких стоїть НАТО.

Йоганніс зазначив, що росія почала проти України несправедливу ​​та жорстоку війну, яку ніхто не вважав можливою у 21 столітті.

Чорне море вважається територією стратегічного інтересу для євроатлантичної безпеки, про що я разом з іншими союзниками прямо заявив у стратегічній концепції НАТО, яку ми нещодавно схвалили на історичному саміті в Мадриді,

– заявив президент Румунії.

Також він подякував військовим з США, Франції, Польщі, Португалії, Бельгії, Італії, Великої Британії, Німеччини та Нідерландів, які перебувають на території Румунії.

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