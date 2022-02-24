В НАТО инициировали консультации из-за угрозы безопасности союзникам
24 февраля 2022 , 11:08Читати новину українською
Источник:CNN
Польша, Литва, Латвия и Эстония 24 февраля инициировали заседание НАТО. Это произошло на фоне нападения России на Украину.
Консультации созвали по статье 4 НАТО. Она предполагает обсуждение странами-членами, когда кому-то из партнеров угрожает опасность.
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Распространенная агрессия России представляет угрозу всему миру и всем странам НАТО. Необходимо начать консультации НАТО по укреплению безопасности союзников для осуществления дополнительных мер обороны союзников,
– говорится в заявлении правительства Эстонии.
Напомним, ранее президент США Джо Байден распорядился отправить своих военных в страны Балтии. Так Вашингтон ответил Москве на свои войска в Беларуси.