Хороший ход со стороны НАТО, – Мусиенко предположил, для чего Путин поехал в Туркменистан

Россия начинает терять преимущество в Центральной Азии. Понимая это, Путин решил немедленно посетить Туркменистан.

Основным катализатором этого процесса стал саммит НАТО в Мадриде. Об этом 24 каналу сказал Александр Мусиенко, руководитель центра военно-политических исследований.

Примечательно, что НАТО обратилось к России и Беларуси из-за войны в Украине.

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НАТО провозгласило новую стратегию

Согласно новой стратегической концепции, Россия зафиксирована странами-членами НАТО самым вероятным противником. Кроме того, они осудили действия Китая и четко обозначили, что в перспективе государство может представлять определенные угрозы и вызовы. Вместе с тем противником КНР не признали. По словам Мусиенко, это очень интересная ситуация.

"Таким образом Китай пытаются призывать не быть как Россия. Возможно, надо выбрать другой путь, тогда и подходы будут другие. Китаю намекают: вы же интегрированы в мировую глобальную экономику, возможно, не стоит идти за преступным путинским режимом, пытаясь его поддержать и помочь, а искать другие пути для развития своей политики", – объясняет он.

Позиция Турции будет укрепляться

Турция не стала выступать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. "Они договорились. Есть определенные условия, но они не заняли такую упорную позицию, которая разрушала бы альянс или единство НАТО. Соответственно, позиция Турции тоже будет укрепляться в регионе", – отметил руководитель центра военно-политических исследований.

Так, на арене верно укрепляются два центра тяготения – Китай и Турция. Именно они получают большие рычаги влияния, чем Россия. В таких условиях Путин чувствует, что теряет преимущество. Недаром глава государства-агрессора резко захотел посетить Туркменистан.

Это очень хороший ход со стороны НАТО – убить клин между Китаем и Россией. Их нужно разъединять, им нельзя давать возможность создавать какой-либо союз. Я думаю, что стратеги сработали очень правильно,

– подытожил Александр Мусиенко.

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