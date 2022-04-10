В НАТО могут научить украинских военных использовать современное вооружение

Государства, поддерживающие нашу страну, готовы помочь украинским военным перейти с советского оружия на современное. Таким образом, учитывают вероятность того, что эта война может затянуться на месяцы или годы.

Украине не поставляют много современного вооружения именно потому, что наши военные не тренировались его использовать. Но государства восточного фланга НАТО могут остаться без советского оружия.

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Что известно о тренировках

Некоторые союзники могут начать тренировать украинские войска за пределами страны. В таком случае, наше государство сможет поддерживать и использовать более сложное оружие.

СМИ сообщают, ссылаясь на источники в НАТО, что цель этого помочь Украине постепенно перейти к стандартам Альянса.

Тем временем, страны НАТО поставляют другие виды оружия в Украину, чтобы помочь ей защитить территорию на Востоке от российского нападения.

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