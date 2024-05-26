Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist. Его опубликовали в пятницу, 24 мая.
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Серьезная кибератака на страну НАТО может активировать статью 5
В интервью генсек НАТО предупредил Россию, что кибератаки могут подняться до порога статьи 5, если они будут серьезными.
Если будет масштаб...тогда мы можем задействовать статью 5 и ответить в кибернетическом пространстве, а также в других сферах, чтобы защитить союзников по НАТО,
– заявил Столтенберг.
О чем статья 5 договора Североатлантического альянсаКогда в 1949 году рождалось НАТО, основополагающей задачей Североатлантического договора – учредительного договора НАТО – было создание пакта взаимной помощи с целью противостояния возможным попыткам Советского Союза распространить свое влияние на другие части континента, за пределами Восточной Европы.
Государства-члены НАТО договорились, что Договор должен основываться на солидарности – статья 5 этого договора о коллективной обороне фактически стала сердцевиной военного блока.
Поэтому, соответствии со статьей 5 НАТО, в случае, если враг совершает нападение на одного из членов Альянса, другие члены НАТО будут рассматривать это как нападение на их общую территорию.
Столтенберг высказался о снятии для Украины ограничения на удары по России: что известно
- Генсек Альянса призвал союзников НАТО, которые предоставляют Украине оружие, позволить использовать его для ударов по военным целям в России.
- Косвенно Столтенберг намекнул на смягчение политики администрации американского президента Джо Байдена, которая сейчас ограничивает Украину в том, чтобы атаковать Россию с помощью предоставленных США систем.
- Он отметил, что это особенно актуально сейчас, когда боевые действия идут на Харьковщине, вблизи границы. Разрешение применения оружия позволило бы Украине использовать это оружие по законным военным целям на территории России.