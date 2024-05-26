Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist. Його опублікували у п'ятницю, 24 травня.

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Серйозна кібератака на країну НАТО може активувати статтю 5

В інтерв'ю генсек НАТО попередив Росію, що кібератаки можуть піднятися до порогу статті 5, якщо вони будуть серйозними.

Якщо буде масштаб...тоді ми можемо задіяти статтю 5 і відповісти в кібернетичному просторі, а також в інших сферах, щоб захистити союзників по НАТО,

– заявив Столтенберг.

Про що стаття 5 договору Північноатлантичного альянсу Коли у 1949 році народжувалося НАТО, основоположним завданням Північноатлантичного договору – засновницького договору НАТО – було створення пакту взаємної допомоги з метою протистояння можливим намаганням Радянського Союзу поширити свій вплив на інші частини континенту, поза межами Східної Європи.



Держави-члени НАТО домовилися, що Договір має ґрунтуватися на солідарності – стаття 5 цього договору про колективну оборону фактично стала серцевиною військового блоку.



Тож, відповідно до статті 5 НАТО, в разі, якщо ворог вчиняє напад на одного з членів Альянсу, інші члени НАТО розглядатимуть це як напад на їхню спільну територію.

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