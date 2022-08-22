Пентагон мечтает отыграться, – Пионтковский объяснил предупреждение о применении 5 статьи НАТО

Сегодня можно с уверенностью констатировать, что Запад перестал бояться путина. Это один из главных стратегических итогов войны, продолжительностью в полгода.

Кремлевский диктатор их очень боится. Об этом на стриме, который транслировал 24 канал, сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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НАТО может вступить в войну

США и Великобритания заявили, что утечка радиации на Запорожской АЭС будет расцениваться как нападение на страны НАТО. Следовательно, может быть применена 5 статья, которая будет означать вступление альянса в войну.

В Пентагоне мечтают, чтобы какой-то кусочек российской бомбы или ракеты упал на какой-то кусочек территории, которую покрывает 5 статья НАТО. В Польше, Латвии или Румынии. Тогда они почувствуют возможность отыграться по всей программе,

– сказал Пионтковский.

Он отметил, что ход войны смогли изменить 16 систем HIMARS, которые США передали Украине. "А если применить всю конвенционную мощь – они просто испепелят эту российскую группировку за несколько часов", – убежден публицист. Более того, ядерного оружия Запад уже не боится, ведь заверил путина, что тот получит аналогичный ответ.

Как подчеркнул Пионтковский, мировые лидеры стали спокойнее говорить о 5-й статье. Это противоположная линия крикам Салливана и Столтенберга о том, что важнейшая задача НАТО не "отразить российскую агрессию", а "не допустить эскалации конфликта", – подчеркнул Пионтковский.

путин в отчаянии

Пока у путина безвыходное положение, сказал публицист. Глава кремля очень нуждается в переговорах и прекращении огня.

Единственное, за что он цепляется сейчас – получить передышку на зиму. Тогда он сможет продать кусок Херсонской и Запорожской областей как победу. Ни в коем случае нельзя подписывать никакие соглашения. Чисто физическая заморозка приостановит бои, и путинский режим продержится еще несколько месяцев,

– считает российский публицист.

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